Un nou servei guia als joves del Bages per fer una estada en un altre país

L´Oficina Jove del Bages, impulsada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i gestionada per l´Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del Consell Comarcal del Bages, inicia una nova assessoria de mobilitat internacional amb l´objectiu d´ informar, orientar i assessorar sobre les diferents opcions que les persones joves tenen el seu abast per fer una estada en un altre país.

Els detalls d´aquest nou servei han estat presentats avui al migdia per la regidora de Cultura i Joventut de l´Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; i el conseller de l'Àrea d´Educació, Cultura, Joventut i Esports del Consell Comarcal del Bages Eloi Hernàndez.

Anna Crespo ha manifestat la "satisfacció d´anunciar aquest nou servei que complementa l´àmplia oferta que en aquests moments s´ofereix a l´Espai Jove Joan Amades, com el servei de treball Garantia Juvenil, l´assessoria de drogues i addiccions a les pantalles, l´assessoria en educació, habitatge, oci i lleure". Per a la regidora, aquest servei s´emmarca també en les línies de treball del Pla Local de Joventut adreçat a oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove de la ciutat.

Al seu torn, Eloi Hernández ha subratllat el fet que "el nou servei pretén donar un impuls i afavorir els projectes de voluntariat a l´estranger, una iniciativa que no només respon a voluntat tècnica i política, sinó que també a una demanda creixent entre els diferents joves de Manresa i comarca".

El conseller ha afegit que el servei arrenca aquest proper dilluns, 5 de març, i ja té totes les hores assignades amb cita prèvia "el que significa l´interès que hi desperta entre els joves, professionals i famílies". Amb la voluntat de donar a conèixer aquest nou servei, Hernández ha explicat que, a banda de les xerrades presencials programades a l´Oficina Jove del Bages, també hi ha una programació en marxa per explicar-lo als centres de secundària de la comarca.



Trajectòria del Consell Comarcal en el marc del programa Erasmus +



Seguint una estratègia coordinada per al creixement i l'ocupació dels i les joves, el Consell Comarcal del Bages participa des de l'any 2000 en iniciatives de voluntariat en l'àmbit europeu, facilitant així els intercanvis juvenils, la mobilitat de treballadors de joventut i cooperant en la iniciativa 'Projectes de Voluntariat', anomenada anteriorment Servei Voluntari Europeu. En el marc d'aquest darrer projecte, inclòs en el programa Erasmus +, el Consell Comarcal actua com a entitat coordinadora, d'acollida i d'enviament, impulsant així les perspectives laborals i el desenvolupament personal del col·lectiu juvenil.



Entitat Víbria



La Víbria Intercultural és una associació sense afany de lucre, dedicada a la mobilitat internacional per a joves. L´entitat es va crear amb l´objectiu de promoure la interculturalitat, el voluntariat (local i internacional), i la ciutadania activa, així com exportar la cultura catalana arreu. Vibria, ja desenvolupa assessories a l´Oficina Jove de l´Anoia i a Terrassa, i a partir del març s´obrirà a la ciutat de Manresa.



Horaris de l´assessoria



L´assessoria va adreçada a les persones joves que vulguin fer una estada a l´estranger, així com també a famílies i professionals que vulguin rebre informació i assessorament.

L´assessoria es desenvoluparà 3 hores setmanals, concretament cada dilluns de 16 a 19 de la tarda a l´Oficina Jove del Bages, amb cita prèvia. També s´ofereix assessorament on-line, a través de web-camp pels municipis que ho sol·licitin al seu punt d´informació juvenil o bé que es posin en contacte directament a l´Oficina Jove del Bages: mobilitatbages@oficinajove.cat, o bé el telèfon: 938771360.



Xerrades sobre mobilitat



Des de l´Oficina Jove del Bages, està previst desenvolupar dues xerrades informatives en el marc de l´assessoria de mobilitat internacional, aquestes són:

Camps de treball a Catalunya i CCAA per a menors d´edat, a càrrec d´Albert López (Direcció General de Joventut).

Data: dijous 15 de març a les 18 de la tarda

Lloc: Espai Jove Joan Amades- Oficina Jove del Bages

Mobilitat internacional, a càrrec de Víbria intercultural

Data: dimecres 18 abril a les 18 de la tarda

Lloc: Espai Jove Joan Amades- Oficina Jove del Bages.