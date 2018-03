Paqui Borjas i Reyes rebrà el Premi Maria Casajuana 2018

Paqui Borjas i Reyes és la guanyadora del Premi Maria Casajuana 2018, segons s'ha anunciat aquest dijous a la tarda en una roda de premsa. El premi s'entregarà el dia 8 de març a l'Espai Gastronòmic del Kursaal a les 9 del vespre.

El Premi Maria Casajuana, instaurat l´any 2002 per la Secció Local d´ERC i de les JERC de Manresa, amb motiu del Dia Internacional de la Dona és un guardó que cada any premia una manresana i amb el qual es vol significar la lluita, l´esforç, la constància i la implicació de la dona en la vida laboral i social del nostre país. El guardó porta el nom de Maria Casajuana perquè el seu nom simbolitza tots aquests atributs.

El jurat d´aquest any està format per Conxita Almarcha, de l´Associació Lilium; Jordi Ramos, de la colla Castellera Tirallongues; Francesc Serrat, de Canal Taronja; Abel Gallardo, de Regió 7; Fina Farrés, premiada de l´any 2017; Maria Rovira, membre de les JERC; Mireia Estefanell, regidora d´ERC; Cristina Cruz, presidenta del jurat i regidora de la Dona; Alba Baltiérrez, membre de l´executiva d´ERC; Àdria Mazcuñán, secretària de polítiques d´igualtat d´ERC Bages; i Mariona Homs, secretària de la dona de l´executiva d´ERC.

Qui és la guanyadora?

Paqui Borjas i Reyes va néixer a Súria el 1963 i és mare de dos fills que es dediquen també a l´art, la Gemma i el Mateu. Artista, Arterapeuta, Educadora Emocional i Clown, es forma en dansa i expressió teatral, educació infantil i arteràpia.

Inicia la seva vida professional en el món de l´educació i amb el temps la vincula amb l´art, creant el seu propi projecte d´art i educació emocional.

Dedica gran part de la seva vida professional a Manresa i la comarca del Bages, en centres educatius i instituts. És una dona molt sensibilitzada amb la infància desfavorida i la violència de gènere que utilitza el clown com a eina per expressar i posar en manifest les injustícies socials. És la creadora del projecte Expressa´t. Educació emocional i arts escèniques que utilitza el teatre i la dansa com una via per resoldre conflictes emocionals. Utilitza també la teràpia del moviment i la consciència corporal, com una via per a l´expressió i la comunicació.

A banda, des de fa anys col·labora desinteressadament i de forma altruista amb diferents associacions i entitats de caire social i cultural organitzant tallers, projectes i festivals de caire solidari. En destaquem la col·laboració amb la Fundació Ampans en el projecte Parelles Artístiques, amb Creu Roja Manresa acompanyant dones africanes dins el projecte Innana i fent tallers culturals i artístics amb Dianova. També amb Creu Roja ha acompanyat persones grans a través de l´humor.

Ha participat al Festival solidari i ha creat la caravana solidària per la pau de Pallassos sense Fronteres en benefici a la Infància Refugiada, amb el Festival en benefici a l´Associació TEA (síndrome de l´Espectre Autista) de la Catalunya Central i amb la plataforma Casa nostra casa vostra del Bages. Fa cursos de Tango com a teràpia de creixement personal a dones víctimes de la violència masclista amb l´associació LILIUM i el SIAD i el taller "la dona que habita dins teu" en l´àmbit del 8 de març a diferents Ajuntaments de la comarca.

En la seva vessant cultural, col·labora en les fires Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada, a la Fira de l´Aixada de Manresa i fa visites teatrealitzades a la Colònia Vidal de Berga. Recentment ha col·laborat amb el Festival KLAM com a clown "EL Dictador" de Charlie Chaplin 2017.