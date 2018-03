L'impulsor del bitcoin català vaticina a Manresa la desaparició del diner en paper

Les criptomonedes o diners virtuals que no es veuen ni es toquen i que no estan sotmesos a controls de bancs o governs, i la tecnologia informàtica que els sustenta, anomenada blockchain, són imparables. Es pot qüestionar però no es pot ignorar, va dir ahir a Manresa en un acte públic l'impulsor de la moneda digital catalana croat, l'empresari Gerard Duelo. Va vaticinar que el paper moneda acabarà desapareixent perquè «és un endarreriment com portar les claus a sobre». El bitcoin és actualment el màxim exponent d'aquest món del diner virtual.

Duelo va omplir ahir la sala d'actes de la FUB2. Es van haver de posar cadires supletòries i fins i tot hi va haver gent que es va quedar dreta, una mostra de l'interès que genera tot el relacionat amb les criptomonedes o diner virtual. Una altra: hi havia un públic molt variat, entre el qual molts joves estudiants d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la FUB i alguns no paraven de fer fotos amb el mòbil a les pantalles que mostrava Duelo. I una tercera: quan va demanar qui del públic fa operacions d'ordinador per aconseguir croats, acció que es coneix amb el nom de minar, la majoria dels assistents van alçar la mà.

Explicar què és la blockchain o cadena de blocs va ser el primer objectiu de Duelo. És la tecnologia que va permetre crear els bitcoins i ara la resta de criptomonedes, i «és tant o més important» que el diner virtual. Bàsicament es tracta d'una xarxa on tothom està intercomunicat sense necessitat de servidors. La informació s'emmagatzema i no es pot esborrar mai, només modificar. Cada ordinador és com un servidor. Això garanteix «una comunitat on tothom és igual, on no mana ningú», va dir Duelo, i on les possibilitats de fer operacions poden ser infinites.

Davant la cara que hi devia posar el públic va afirmar que «no importa entendre-ho. És així. Us esteu fent preguntes?», va demanar en un altre moment. «Doncs suporteu-les».

Per a Duelo, la tecnologia blockchain és el futur, i per això va aconsellar als assistents a la xerrada més joves que estudiïn cadenes de bloc perquè «tindreu feina durant anys».

De les criptomonedes va dir que és diner digital i que no té el control dels bancs, governs o organismes. És legal, va afirmar, i es regula en funció de l'oferta i la demanda. Dels usuaris de la blockchain. De croats se n'han fet cent milions i mig que seran emesos en quatre anys. Per aconseguir-ne s'ha de minar. Amb les divises digitals els diners no es creen, sinó que es descobreixen. Els miners són els qui els aconsegueixen amb l'ordinador.

De moment, el croat no cotitza, però sí que hi ha empreses com ara l'estació d'esquí de Lles i diversos negocis que n'accepten. En bitcoins, per exemple, la botiga en línia més gran del Japó, Rakuten, també n'accepta. Com la xinesa Alibaba, Microsoft, Dell i aviat Amazon.

L'acte va ser organitzat per la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) i la Fundació Althaia, i va tenir la col·laboració de Regió7 i del Rotary Club Manresa-Bages. El va presentar el director de Regió7, Marc Marcè.