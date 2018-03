Un estudi fet a Manresa mostra que no s'és conscient de la quantitat de sal que es consumeix

138 pacients de l'Equip d'Atenció Primària Sagrada Família de Manresa i 35 professionals sanitaris (de medicina, infermeria, pediatria, llevadores i residents) han participat en un estudi que revela que ni uns ni altres són conscients de la sal que consumeixen, tot i que sí que saben que és poc saludable.

L'Organització Mundial de la Salut recomana que es consumeixin uns 5 grams per persona i dia de sal (l'equivalent a una culleradeta de cafè) i es calcula que a casa nostra el consum és gairebé el doble: 9,7 grams.

Els resultats mostren que usuaris i professionals tenen un comportament semblant vers el consum de sal, tot i que els professionals tenen més coneixement de la quantitat de sal dels productes que consumeixen (85,71 %).

Així mateix, els professionals sanitaris són més conscients del consum de greixos en la seva dieta que els usuaris. El 43 % dels professionals pensa que consumeix poca sal i el 47 % dels usuaris opina que consumeix la quantitat justa de sal en la dieta.



Ingesta oculta

La sal que posem als nostres plats suposa només un 15 %, aproximadament, de la sal que prenem. Al voltant del 10-15 % prové de la sal natural que porten els aliments frescos (carn, peix, ous, fruita, verdura...) i la resta -que suposa la principal font de sal, entre un 70-75 %– prové en gran part de la sal afegida que hi ha en els productes processats (conserves, congelats, panificats, embotits, processats carnis, formatges, snacks, begudes amb gas...).

Es tracta de l'anomenada sal oculta, ja que sovint no som conscients que l'estem consumint. Hi ha evidència científica suficientment sòlida de la relació entre el consum de sal i la hipertensió arterial. Les dades també han de servir per promoure la pedagogia sobre la ingesta de sal.