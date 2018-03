La família Pires Òrrit assistirà a la concentració al Congrés en el Dia dels Desapareguts

La mare i una germana dels joves desapareguts fa 30 anys a Manresa participaran per primera vegada avui a Madrid en els actes del Dia de les Persones Desaparegudes Sense Causa Aparent. A les 11 del matí hi haurà una concentració davant del Congrés dels Diputats que té com a finalitat reclamar més atenció a les forces polítiques i conscienciar la societat de la dura realitat que viuen nombroses famílies que tenen parents desapareguts. A la tarda tindrà lloc la presentació del llibre del periodista Paco Lobatón Te buscaré mientras vivas, en què apareix el cas d´Isidre Pires Òrrit i la seva germana Dolors.

«Aquest acte ja s´ha fet altres vegades però aquest any nosaltres hem decidit desplaçar-nos a Madrid per primer cop perquè, a part, en Paco Lobatón presenta el llibre en què apareix el nostre cas», explica a Regió7 Mari Carme Òrrit Pires*, germana dels joves desapareguts . Aquest any és especial perquè, a part de la publicació del llibre, fa just tres dècades que els dos joves van desaparèixer de l´Hospital Sant Joan de Déu. La germana i la mare dels joves manresans desapareguts estaran presents avui amb una cinquantena de famílies més en la jornada organitzada per l´entitat que encapçala el mateix periodista Paco Lobatón, la fundació europea per a les persones desaparegudes Quién Sabe Dónde Global. A la concentració, a la qual s´espera que s´afegeixin diputats dels diferents grups polítics amb representació a la cambra parlamentària, el membre d´una de les famílies farà la lectura d´un manifest en què posarà èmfasi en les emocions dels que tenen un ésser estimat desaparegut.

El mateix Lobatón va convidar la família manresana –i les altres que apareixen en llibre– a la presentació, que tindrà lloc a l´Hotel de las Letras de Madrid, tal com va explicar aquest diari. El cas dels germans Pires Òrrit és el del primer que parla en el seu últim llibre el periodista, conegut pels programes Quién sabe dónde dels anys 90 i Desaparecidos, que dirigeix actualment a Televisió Espanyola.

Lobatón assenyalava que el cas de Manresa sempre li ha cridat l´atenció i que, malgrat haver tractat centenars de desaparicions, molts cops el té present. «És molt singular perquè es tracta d´una desaparició doble, a l´habitació d´un hospital, d´una adolescent i d´un nen de 5 anys, que comença a tenir ús de raó. La història té tots els elements per concloure que va intervenir-hi una tercera persona amb una intenció totalment criminal, i que va atemptar contra la voluntat dels menors», opinava, i assegurava que «és l´únic cas» que coneix «amb aquestes circumstàncies».

Segons el periodista, el que fa més colpidora la desaparició dels germans de Manresa és el context en què es va produir. «És una família molt nombrosa que estava en un entorn social complicat. A més, hi havia una part de la família obstinada a reconduir la decisió del matrimoni de tenir 15 fills de forma conscient. Fills que educaven de forma humil, però se´n feien càrrec. Em va cridar molt l´atenció i em sembla admirable», explicava a aquest diari. Lobatón es va desplaçar a Manresa, on es va trobar amb la mare dels desapareguts i dues germanes.



* Els germans de la família nascuts abans del 1978 tenen els cognoms en l´ordre invers. El pare era portuguès.