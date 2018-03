L'equip VeAquartium d'Artés és un dels vencedors a la First Lego League Espanya

L'equip VeAquartium d'Artés va quedar primer en la First Lego League d'Espanya en la categoria de Treball en Equip. El campionat, organitzat en col·laboració amb la Fundació Aquae, s'ha celebrat el cap de setmana a Logronyo i hi han participat 80 equips integrats per joves d'entre 6 i 16 anys. Els joves hi han presentat els seus projectes científics per resoldre problemes reals relacionats amb la gestió de l'aigua.

Prèviament, els participants havien competit en 33 tornejos classificatoris celebrats en 25 ciutats d'Espanya durant tres mesos, i han estat seleccionats entre més de 15.000 joves de 1.900 equips, en unes eliminatòries que han tingut la col·laboració d'universitats i parcs tecnològics. Amb aquest triomf han segellat la seva classificació per a la final, que tindrà lloc a Hongria.

Després del campionat, que ha tingut lloc a Logronyo, es va fer la cerimònia de clausura i el lliurament de premis.