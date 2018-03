Queixes per l'enllumenat del carrer de Vilanova

A la nova entitat no només hi ha veïns i comerciants de la plaça Gispert, sinó també del voltant. Fa poques setmanes va tenir lloc la primera assemblea amb l'assistència d'una trentena de persones que van exposar les principals preocupacions. Arran de la reunió, es va constatar que, a part de l'incivisme, també preocupa l'enllumenat del carrer de Vilanova.

«En el carrer, encara hi ha fanals de llum groga que paguen els mateixos comerciants. Aquesta llum és pobra i insuficient. La gent que passa per la Plana de l'Om no es dirigeix al carrer Vilanova, i els comerciants creuen que la il·luminació hi té molt a veure», explica la presidenta de l'entitat. La nova associació està integrada per 35 membres.