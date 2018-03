L'equipament tindrà un pavelló principal de tres plantes i un edifici nou

Les obres de la FUB3 inclouen la rehabilitació, restauració, consolidació i ampliació de l'única part de l'edificació de l'antic escorxador de Manresa on encara no s'havia intervingut després que es recuperés la nau central com a biblioteca universitària.

El nou edifici tindrà planta baixa amb la recepció, aules, serveis i un espai polivalent; primer pis amb aules i un segon com a zona de treball per a professorat i despatxos. Al costat s'hi aixecarà un edifici de nova construcció respectant la façana original on hi haurà aules i un gimnàs al primer pis. El pati actual es conservarà per poder fer activitats a l'aire lliure i també com a nexe d'unió entre la FUB3 i la FUB2, l'antic Centre Tecnològic. Tots els edificis disposaran d'un porxo que comunicarà els accessos als diferents equipaments. Ja l'havia projectat Ignasi Oms perquè els treballadors de l'escorxador tinguessin un itinerari de circulació protegit.

A l'acte de col·locació de la primera pedra l'arquitecte responsable del projecte, Manel Parés, va explicar que es tracta d'un projecte en el qual «cal actuar amb respecte i d'acord amb els temps actuals, però sense estripar costures» i mantenint el seu valor patrimonial. Va assegurar que «ens hem de congratular de poder disposar d'obres d'Ignasi Oms que permeten, 110 anys després, que es puguin reconvertir», en aquest cas en un espai docent.

Actualment la Fundació Universitària del Bages disposa de tres edificis. Tots, situats a la zona universitària. Es tracta de l'edifici principal, que és del 2002; el de la Clínica Universitària, que es va inaugurar el 2012; i l'anomenat FUB2, on hi havia el Centre Tecnològic fins que es va traslladar al sector del polígon dels Dolors. En aquest cas l'adequació es va fer l'any 2015.