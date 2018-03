La Fundació Universitària del Bages farà un estudi de l'impacte econòmic que generen els seus estudis

La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) farà un estudi de l'impacte econòmic que generen els estudis de la FUB a la ciutat. Ja hi ha un grup que està desenvolupant el projecte, segons ha explicat a Regió7 el director general de la institució, Valentí Martínez.



«És una pregunta que sempre ens hem fet. Hem fet estudis per a altres, com per exemple la fira Mediterrània. Seguint els mateixos criteris respondrem aquesta pregunta».



Per a Martínez la universitat a Manresa té un impacte acadèmic inqüestionable. Ara cal saber l'econòmic. «Sabem que hi ha una comunitat universitària de més de 400 persones que viuen a Manresa. Si hi viuen vol dir que hi compren. També volem saber el tema del transport, i quin impacte té que 300 persones de l'àrea metropolitana vinguin cada dia a estudiar aquí».



Un estudi del 2016 fet per la mateixa Fundació Universitària del Bages va concloure que la fira Mediter-rània genera un impacte econòmic a la ciutat superior als 3 milions d'euros, un 16 % més que no pas cinc anys abans. Per cada euro públic invertit a la fira se'n generen entre 10 i 13. L'estudi també va recomanar atraure públic més jove perquè és el menys afí a la fira.