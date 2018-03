L'incompliment de terminis pot fer que la Generalitat revoqui subvencions

El retard en l'execució del projecte de nous accessos de l'antic col·legi Sant Ignasi «pot provocar que la Generalitat iniciï procediments de revocació» de subvencions concedides, segons el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy.

El regidor d'Urbanisme va explicar ahir que tant ell mateix com la direcció tècnica de les obres han advertit «sistemàticament el contractista sobre el venciment temporal dels compromisos municipals derivats de dues subvencions que financen l'obra».

La primera subvenció, atorgada pel departament de Cultura de la Generalitat per un import de 77.703 euros obligava a arribar a un import parcial d'execució, a final del 2017, que no es va acabar assolint en la seva totalitat.



Advertències reiterades

En relació amb la segona subvenció, atorgada pel departament d'Empresa i que finança amb 188.084 euros l'obra, el termini per a l'execució i justificació finalitza el proper 31 de març de 2018, i per aquest motiu la direcció tècnica de les obres va advertir el contractista a primers de gener del 2018 que les obres haurien de ser acabades abans de dos mesos.

Ara com ara, transcorreguts aquests dos mesos, l'obra no ha arribat encara al 50% de la seva execució. Aquesta circumstància, segons el govern municipal, pot provocar que l'administració de la Generalitat iniciï procediments de revocació d'aquestes subvencions, segurament de manera només parcial, ja que és possible justificar la part d'obra executada fins al moment.

Un cop notificat l'acord d'inici del procediment de resolució del contracte, l'adjudicatària disposarà de 10 dies per formular al·legacions. En cas que en formulin, l'expedient s'haurà de sotmetre a informe de la Comissió Jurídica Assessora i, posteriorment, la Junta de Govern Local decidirà si el contracte es rescindeix.

Si s'acaba rescindint el contracte amb Fertres SL, caldrà liquidar la feina feta i la reclamació de danys i perjudicis, i iniciar els tràmits per a una nova adjudicació.

El procés pot allargar-se uns mesos, i previsiblement no es podran reprendre les obres fins a final d'any.