Una seixantena de persones cremen fotos del rei a Manresa

Seguint la crida del Comitè de Defensa de la República de Manresa, una seixantena de persones han participat a la cremada de fotos del rei que ha tingut lloc aquest dijous la vespre davant l'Ajuntament de Manresa. L'acte, que ha reunit persones de diferents edats, s'ha convocat en solidaritat amb els dos joves de Girona que la justícia espanyola va condemnar i multar per cremar fotos de Joan Carles I i Sofia l'any 2007 i que dimarts el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va exculpar. Segons l'òrgan europeu, no hi ha incitació a l'odi en la crema de fotos i es tracta d'un acte que està emparat per la llibertat d'expressió i pensament.