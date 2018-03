L'ANC exigeix construir la República amb tanta desobediència com faci falta

El nou coordinador de l'ANC de Manresa, Eudald Camprubí, va intervenir al ple fent ús del reglament de participació ciutadana per demanar als polítics que no s'amaguessin darrere dels procediments. Va insistir que Lluís de Peguera, que dóna nom a l'institut, es mereix un veïnatge que no sigui el de la plaça Espanya i va exigir construir la República amb tanta desobediència com calgui.