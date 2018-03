Les dones d'ICV celebren a Manresa l'èxit de la vaga feminista

Dones amb Iniciativa ha fet públic un comunicat en el qual celebra l´èxit de la vaga feminista del passat 8 de març i remarca que pot esdevenir un motor per avançar cap a una societat igualitària que acabi amb les discriminacions i desigualtats de gènere. Aquesta és una de les reflexions que es van poder compartir en l'acte en commemoració del 8 de març organitzat per Iniciativa per Catalunya Verds.

L´acte va comptar amb la participació de Maria Freixanet, senadora d´En Comú Podem i membre de la Comissió d´Igualtat que va fer un repàs de les prioritats, que al seu parer, cal que s´estableixin per lluitar contra les desigualtats entre dones i homes. En aquest sentit va destacar la necessitat d´enfortir les polítiques de lluita contra la violència masclista "complint el Pacte d´Estat que malgrat ser insuficient és un pas més, i impulsant polítiques preventives i no només punitives".

D´altra banda i en referència a la discriminació salarial Freixanet va remarcar que les mesures que evitin la bretxa actual han d´anar acompanyades d´un "canvi de consciència que situï els treballs de cura com una responsabilitat de tota la societat, de dones i homes. Si no, mentre això no sigui així les reduccions de jornada o els permisos per a la conciliació seguiran recaient en les dones i seguiran suposant un impediment per a la seva plena autonomia".

L´acte es va obrir amb una taula rodona entre diverses dones militants d´ICV que des de cada una de les seves vessants professionals o responsabilitats socials i polítiques van explicar la seva experiència i punt de vista com a dones. Van participar de la tertúlia, Montse Clapers, consultora ambiental; Inés Mosquera, tècnica en radiodiagnòstics; Núria València, regidora a Sant Joan de Vilatorrada i Laura Massana, Ana Querol i Rosa Santasusana, coordinadores d´ICV al Bages, Manresa i Navarcles respectivament.

Igualtat real

Tot i ser d´àmbits diferents i participar de lluites molt diverses totes elles van coincidir en la necessitat de aplicar mesures que garanteixin la igualtat real i efectiva entre dones i homes així com "seguir apoderant-nos com a dones, conquerint espais de poder molt masculinitzats per garantir que s´impulsen els canvis necessaris".

Per la seva banda, la coordinadora d´ICV a les comarques centrals, que va presentar l´acte, va explicar que les diputades de Catalunya en Comú – Podem ja han registrat una bateria de propostes al Parlament que recullen les demandes del 8 de març i que volen que siguin aplicades pel futur Govern.