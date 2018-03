Dones amb Iniciativa commemoren el 8 de març amb un debat

Per a Dones amb Iniciativa, l'èxit de la vaga feminista del 8 de març pot esdevenir un motor per avançar cap a una societat igualitària. És una de les reflexions compartides en un acte en commemoració del 8 de març organitzat per ICV-Verds. El va obrir una taula rodona entre dones militants d'ICV a les comarques centrals i va incloure la intervenció de Maria Freixanet, senadora d'En Comú Podem i membre de la Comissió d'Igualtat.