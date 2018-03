Endesa fa deu dies que té tallada la llum a la botiga que refusa el comptador intel·ligent

Isabel Canudas, responsable de la botiga d'aliments ecològics i dietètics La Magrana de Manresa, fa deu dies que suporta les baixes temperatures dins del comerç perquè no pot engegar la placa calefactora, que ha de deixar oberta la porta del local perquè hi entri una mica de llum, que té la nevera sense funcionar i que no pot cobrar res amb datàfon. La causa? Tal com va avançar aquest diari el 16 de març, Endesa ha tallat el subministrament elèctric de la botiga perquè Isabel Canudas s'ha negat a canviar el comptador analògic per un de digital, també anomenat intel·ligent o telegestionable.

Ahir la botiga tenia mitja dotzena de llums portàtils repartits per la botiga, la nevera pràcticament buida, «una veïna em deixa guardar aliments en un frigorífic que no utilitza» i el telèfon desviat al mòbil personal.



Salut i protecció de dades

Canudas refusa canviar el seu comptador analògic per un d'intel·ligent perquè, segons assegura, aquests «tenen efectes nocius sobre la salut. Ens fan estar exposats a ones electromagnètiques les vint-i-quatre hores del dia, i jo m'hi nego». A banda de les raons relacionades amb la salut, la responsable de l'ecobotiga denuncia també que Endesa impedeix que en la seva xarxa de distribució s'hi instal·lin comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública propietària de la mateixa companyia; i que amb els comptadors telegestionables que permeten controlar el consum de la llum de manera remota, la companyia té accés a dades personals, i pot saber en tot moment el temps que el client és a casa i quan i com consumeix.

En canvi, fonts d'Endesa asseguren que el canvi de comptadors analògics pels telegestionables responen a una ordre ministerial que s'ha de complir abans del desembre d'enguany. També afirmen que la mesura de tallar el subministrament quan hi ha una negativa de canvi està establert per la llei. Fonts d'Endesa contradiuen l'opinió de Canudas i asseguren que els comptadors digitals són «segurs i legals».

En aquest sentit, Canudas posa en qüestió les anàlisis sobre la seguretat dels comptadors digitals fets per Endesa. Assegura que «els estudis que ha realitzat la companyia són amb rates exposades sis hores als comptadors. Així que no es pot justificar aquesta innocuïtat de la qual parlen, ja que nosaltres estarem exposats als comptadors i a les ones electromagnètiques les 24 hores del dia».



«Endesa coacciona la població»

Isabel Canudas ja ha suportat deu dies amb la botiga oberta (comptant avui són onze), «respectant l'horari habitual» sense tenir subministrament elèctric. De moment no pensa rendir-se i afirma que «no em plantejo tancar ni accedir a canviar els comptadors. Vull que es respectin els meus drets, perquè per a mi no és vàlid que Endesa intenti coaccionar la població d'aquesta manera, i encara menys justificant les seves accions dient que responen a una llei del ministeri». Canudas afegeix que «hi ha un interès tant de les companyies elèctriques com dels polítics per posar aquests comptadors telegestionables. Sembla que vulguin fer emmalaltir la població. S'ha redactat una llei a mida per poder realitzar els canvis de comptadors».

La responsable de La Magrana ha tramitat una denúncia als Mossos d'Esquadra en què ha exposat els fets. Segons explica, la denúncia «ha entrat com a informativa i no com a penal, ja que hi ha una llei que sembla que empara aquesta mesura coaccionadora». Canudas també ha fet entrar una instància a l'Ajuntament de Manresa, de moment sense resposta ( vegeu desglossat inferior), i ha fet arribar telemàticament una queixa al Síndic de Greuges.