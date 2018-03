Les tovalloletes generen més problemes a la depuradora que cap altre tipus de residu

La visita organitzada pel Parc de la Sèquia a la depuradora d'aigües residuals de Manresa va mostrar, dissabte, a la dotzena d'assistents, com les tovalloletes humides s'han convertit en el principal residu que arriba al centre i com, fins i tot, cobreixen deixalles que abans quedaven a la vista del visitant, com ara compreses, burilles de cigarreta, tampons o bastonets de les orelles.

La visita, emmarcada en els actes del Dia Mundial de l'Aigua, va permetre als visitants comprovar de primera mà què és el que es llença més al vàter: les tovalloletes humides, que generen problemes perquè es publiciten com a biodegradables, quan en realitat no ho són fins passats uns mesos. Tal com va publicar aquest diari, al llarg de l'any arriben a la depuradora de Manresa unes 22 tones d'aquest producte.

Anna Closes, responsable del servei educatiu del Parc de la Sèquia i qui va guiar la visita, va explicar que «les tovalloletes humides, actualment, ho cobreixen pràcticament tot. Abans veies altres residus sòlids, com ara burilles, tampons, compreses, bastonets de les orelles... però ara aquestes deixalles queden cobertes pel munt de tovalloletes».

Les tovalloletes humides tant poden provocar embussos a les cases, com en clavegueres i depuradores.

La dotzena de visitants, que van fer el recorregut sota la pluja, es van mostrar molt interessats tant pel procés que es realitza per netejar l'aigua a la depuradora, en el qual Closes va explicar que «hi posem microorganismes»; com per les múltiples opcions de consum d'aigua que existeixen a les llars, com d'aixeta, d'aixeta amb tractament d'osmosi, de gerres que la filtren i envasades.