L'Oficina Jove del Bages obre una assessoria d'entitats

L´Oficina Jove del Bages, impulsada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i gestionada per l´Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del Consell Comarcal del Bages, engega un nou servei: una assessoria per a les entitats juvenils, que estarà gestionada des del CAE Manresa.

Els detalls d´aquest nou servei, en funcionament a partir del 21 de maig, han estat presentats per la regidora de Cultura i Joventut de l´Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, i el responsable del CAE Manresa, Ignasi Muncunill.

Informació i orientació

Aquesta assessoria tindrà l´objectiu d´oferir informació i orientació a les persones joves que vulguin crear noves entitats o per a joves que formen part d´entitats i associacions juvenils ja constituïdes i que vulguin millorar el seu funcionament, ja sigui per a la redacció de projectes, per assessorar-los en la gestió del marc legal, fiscal i comptable; per ajudar-los a trobar línies de finançament; participar en activitats internacionals i rebre informació en gestió de voluntariat.

Totes les persones joves que vulguin fer ús d´aquesta nova assessoria cal que es posin en contacte amb l´Oficina jove del Bages, enviant un correu electrònic a participaciobages@oficinajove.cat i posteriorment concertar una cita. L´assessoria no té un horari fix d´atenció, sinó que es desenvoluparà a partir de les demandes que vagin sorgint.

Anna Crespo ha valorat de forma molt positiva aquest nou servei d´assessoria per a entitats se suma a d´altres serveis en marxa per continuar donant recursos que donin resposta a les necessitats i inquietuds a la població i, en aquest cas, "per ajudar a la participació i el foment de l´associacionisme". La regidora de Joventut ha informat que en aquests moments a la ciutat hi ha 28 entitats juvenils, del món del lleure, cultural, estudiantil i polític, i la nostra voluntat és que se´n facin més".



Molts requisits legals

Al seu torn, Ignasi Muncunill ha explicat que aquest servei "és cada cop més necessari, ja que la gestió d´entitats ara no és fàcil, abans era molt més senzilla i funcionava de forma espontània". Per al responsable del CAE "en aquests moments s´han de conèixer molts requisits legals, fiscals, comptables, de recursos humans, de petició i justificació de subvencions, aspectes que són complexos per a les persones joves i amb poca experiència".

Muncunill ha afegit que sovint a les entitats quan una persona marxa, aquesta informació i coneixement es perd i no es traspassa als nous membres. En aquest sentir la nova assessoria contribuirà " a ajudar a resoldre un ampli espectre de consultes d´unes entitats que no compten amb clients com una empresa, sinó amb socis, voluntaris i usuaris".