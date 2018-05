EN DIRECTE | Segueix el ple de l'Ajuntament de Manresa

Segueix en directe el ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest 17 de maig en en el següent enllaç:

ORDRE DEL DIA

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de l´acta de la sessió plenària número 4/2018, del dia 19 d´abril de 2018.-

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 4089, de 23 d´abril de 2018, sobre aprovació de la modificació del Pla Normatiu Municipal de l´Ajuntament de Manresa per a l´any 2018.-

2.2.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 4432, de 4 de maig de 2018, sobre delegació expressa en el regidor Jordi Masdeu Valverde per a l´autorització d´un matrimoni civil el dia 2 de juny de 2018.-

2.3.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 4694, de 10 de maig de 2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d´obra civil derivats del taponament total dels baixants generals de l´edifici situat al carrer Bertrand i Serra, núm. 9, baixos.-

2.4.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 4739, d´11 de maig de 2018, sobre substitució del titular de l´Alcaldia pel primer tinent d´alcalde, els dies 12 i 13 de maig de 2018, amb motiu de la seva participació a unes Jornadas Enogastronómicas del Camino Ignaciano, a la ciutat d´Azpeitia.-

2.5.- Donar compte de l´informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s´estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2018).-

2.6.- Donar compte de l´informe de la Interventora sobre l´article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d´abril, d´Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors (1r trimestre 2018).-

2.7.- Donar compte de l´informe de la Interventora sobre els articles 4.1 b) i 16 de l´Ordre HAP/2105/2012, d´1 d´octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d´informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d´abril, d´Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu a les dades d´execució del pressupost corresponent al primer trimestre de l´exercici 2018.-

2.8.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde núm. 4712, d´11 de maig de 2018, sobre aprovació de l´expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018, dins del Pressupost municipal vigent.-

3. ÀREA DE TERRITORI

3.1 Regidoria delegada d´Urbanisme i Llicències

3.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona i l´Ajuntament de Manresa per a l´execució del projecte global "Vies Blaves Barcelona" (Via Blava Llobregat, Via Blava Anoia, Via Blava Cardener).-

3.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, dels treballs constitutius de l´Avanç de Planejament de la Modificació puntual del POUM. La Cova-Creu del Tort.-

4. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

4.1 Regidoria delegada de Comerç i Mercats

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l´atorgament d´ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per activitats realitzades l´any 2018.-

4.2 Regidoria delegada de Projecció de Ciutat i Feste

4.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la Ratificació de la resolució relativa a la proposta de festes locals per a l´any 2019.-

5. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

5.1 Àrea de Drets i Serveis a les Persones

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases específiques reguladores de l´atorgament de ubvencions de l´Àrea de Drets i Serveis a les Persones per a l´any 2018.-

5.2 Regidoria delegada d´Habitatge i Barris

5.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases reguladores per a l´atorgament de microcrèdits a petits propietaris, per a l´arranjament d´habitatges buits al centre històric, i aprovació de la minuta de conveni.-

5.3 Regidoria delegada d´Ensenyament i Universitats

5.3.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases reguladores i la convocatòria per a l´atorgament d´ajuts per a material escolar i activitats de suport a la normalització educativa per al curs 2018/19.-

5.3.2.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases reguladores de la concessió d´ajuts per a l´escolarització i ajuts individualitzats de menjador de les Llars d´infants municipals per al curs 2018/19.-

6. ÀREA D´HISENDA I GOVERNACIÓ

6.1 Regidoria delegada d´Hisenda i Organització

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l´expedient de modificació de crèdits núm. 6/2018, dins el pressupost municipal vigent.-

6.1.2.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l´expedient de modificació de crèdits núm. 7/2018, dins el pressupost municipal vigent.-

6.1.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la quantia de la subvenció nominativa prevista a favor de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa.-

6.2 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana

6.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la inadmissió de l´acció de nul·litat interposada contra l´acord de modificació de la concessió administrativa de la gestió del servei públic d´aparcament en superfície sota temps limitat.-

6.3 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

6.3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de personal de l´Ajuntament de Manresa per al 2018.-

7. PROPOSICIONS

7.1.- Proposició dels Grups Municipals d´ERC, CDC i DM de suport de l´Ajuntament de Manresa a les dones que són víctimes d´agressions sexuals.-

7.2.- Proposició del Grup Municipal de la CUP de denúncia del caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola i per a la creació d´un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb perspectiva feminista.-

8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

II. CONTROL DE L´EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.- Donar compte de les resolucions dictades per l´alcalde i els regidors i regidores delegats de l´Alcaldia des de l´anterior donació de compte al Ple municipal.-

10.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 18, 19, 21 i 22, que corresponen a les sessions dels dies 10, 17 i 24 d´abril i 2 de maig de 2018, i de l´acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 14, del dia 13 de març de 2018.-

11.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L´EQUIP DE GOVERN.-