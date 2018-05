Trenta-set municipis es visitaran mútuament en una campanya

?Manresa i 36 municipis més participen en l'edició d'enguany de la campanya «Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir». Els detalls de la campanya els van explicar ahir el regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau; el comissionat pel Centre Històric, Adam Majó, i la presidenta de la UBIC, Tània Infante. La campanya té la col·laboració de les associacions de comerciants del carrer del Born; de plaça Major, Sant Miquel, Sobrerroca i voltants; carrer Nou; Urgell; Gispert-Vilanova; l'Antic i l'Associació de Paradistes del Mercat Puigmercadal. Fins al 16 de juny, per cada compra que es faci als establiments del barri vell adherits es podrà dipositar una butlleta per participar en un sorteig, que tindrà lloc el dilluns 18 de juny i que oferirà 37 premis consistents en estades a cada un dels municipis participants. Els premis seran visites turístiques per gaudir de la gastronomia, nits d'hotel, visites guiades, espectacles i productes típics.