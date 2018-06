Les cadires de la Rosita tornen al Passeig i són d'ús gratuït per segon any consecutiu

Les emblemàtiques cadires de la Rosita ja són com cada estiu al primer tram del passeig de Pere III. Se n'han instal·lat 272, del total de 435 que formen el llegat que Rosa Cases va deixar a la ciutat quan va morir el gener de l'any passat. Per segon any consecutiu seran d'ús gratuït. S'hi estaran fins al pròxim 30 de setembre, i la gestió, manteniment i neteja és a càr-rec de Fundació Turisme i Fires de Manresa.

Fa més d'un segle que les cadires s'instal·len al Passeig. N'hi ha constància des del 1908. En aquella època feien pagar 2 rals per seure-hi. Els anys 90 valia 15 pessetes els dies feiners i 25, els festius, i ja més recentment en feien pagar 50 cèntims d'euro.

El 2010 Rosa Cases, Rosita, va deixar de gestionar les cadires després de 52 anys. Des de llavors fins al 2016 se'n van fer càrrec diverses persones. El 2017 Cases va morir i una de les voluntats del seu testament va ser cedir les cadires a la ciutat. Ja l'any passat l'Ajuntament les va posar per mantenir la tradició centenària. Per primer cop s'hi podia seure gratuïtament.