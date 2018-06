Les acusacions d'adoctrinament han fet emmudir els debats a les aules

A les aules s'hauria de poder parlar de tot perquè formen part del món. Hi hauria d'haver debats democràtics en els quals els estudiants fossin protagonistes, i no mers espectadors, i els ajudessin a prendre decisions i a ser crítics. En canvi, les acusacions d'adoctrinament contra l'escola catalana arran dels fets de l'1-O han provocat que entre el col·lectiu d'educadors hi hagi «temor» de parlar de segons què a les aules, i això sí que és adoctrinament.

La contradicció entre el que hauria de ser, parlar lliurement de tot, i el que és, que hi hagi neguit a fer-ho, va ser una de les conclusions del debat «L'escola adoctrina?» que va obrir la jornada «Diàlegs pel futur». Una premissa. Entre els convidats no hi havia ningú dels qui denuncien que l'escola catalana adoctrina perquè no hi van voler assistir, va deixar constància abans de començar el director de Regió7 i moderador del debat, Marc Marcè.

Hi van participar el mestre d'educació infantil i professor universitari Pep Llenas; el professor de secundària i exsecretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, Antoni Llobet; el president del Centre Unesco de Catalunya i director de l'Escola Nova 21, Eduard Vallory; i Carme GarcÍa, manresana i que va decidir escolaritzar la seva filla petita a casa.

García va ser la primera en intervenir per explicar que havia decidit escolaritzar a casa el seu tercer fill, una nena, perquè els dos grans s'avorrien a l'escola. «El que els agradava era fora de l'escola». Ara la nena fa primer d'ESO i, dels tres, «és la més sociable i la més segura».

Això va portar Llobet a comentar que l'escola és molt més que aprenentatge, també són vivències i conviure amb la diversitat. Ja entrant en el tema de l'adoctrinament, va afirmar que «el que és pervers és fer veure que no tenim pensament. Si s'és honest, no hi ha engany possible». Per a Llobet, després de l'1-0 «les coses es deurien fer prou bé si ens fixem en la gent que diu que no es van fer bé. Els docents van reaccionar de forma serena i no fanatitzada».

Vallory va defensar que «estem adoctrinats a pensar que quan et prepares per a un examen i aproves ja posseeixes el coneixement». És el que en va dir jugar al Trivial, quan el que cal és educar en el pensament crític, ensenyar a tenir judici propi, a verificar els fets, a saber analitzar perquè els estudiants sàpiguen gestionar el seu projecte de vida. «Si volem que els infants memoritzin i reprodueixin, perpetuarem les ideologies».

A les aules s'ha de poder parlar de tot, va afirmar Llenas. En aquest sentit les acusacions d'adoctrinament després de l'1-O han fet molt mal, va reblar. Va sostenir que el valor primordial a l'escola ha de ser el respecte.

La directora dels estudis d'Educació Infantil a la FUB, Montserrat Pedreira, era a la fila 0 i hi va intervenir per afirmar que la formació dels docents és fonamental.