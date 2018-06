Una escala provisional manté oberta la Baixada dels Drets

Una escala provisional d'estructura metàl·lica permet que la Baixada dels Drets de Manresa sigui transitable per als vianants. S'ha col·locat al capdamunt, a la confluència de la placeta dels Drets i el carrer de Sobrerroca un cop les obres de reurbanització de tota aquesta zona ha ocupat tot el tram de carrer. Sense l'escala seria impossible passar-hi.

Els vianants que transiten per la Baixada dels Drets han de passar per un petit circuit que s'ha habilitat al marge esquerre en direcció al centre de la ciutat des de les Escodines. Al capdamunt, on hi ha un mur vertical, és on s'ha instal·lat l'escala. A la resta dels Drets tot el paviment està alçat a causa dels treballs.

Això fa que les persones amb problemes de mobilitat o les que vagin amb un cotxet tinguin complicat passar sense entrebancs. L'alternativa és que salvin el desnivell amb l'ascensor que connecta el carrer de Santa Llúcia, uns metres més enllà dels Drets, amb la plaça Major.

L'ascensor es va posar en marxa a final d'abril. El primer mes l'han utilitzat unes 20.000 persones, segons càlculs de l'Ajuntament de Manresa. Cada dia fa una mitjana de 450 viatges. Juntament amb l'ascensor d'ús públic de la residència de Sant Andreu, pretén millorar la mobilitat entre el sector Escodines i el Barri Antic.

Pel que fa a les obres a la Baixada dels Drets, van començar a final de març amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat, suavitzar el pendent i integrar-lo en el model d'urbanització del centre històric. Costen gairebé 700.000 euros.