L'ascensor de la plaça Major no torna a funcionar

L'ascensor que comunica el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major de Manresa no torna a funcionar. A la 1 del migdia aquest diari ha pogut comprovar com usuaris que hi volien pujar, tant per fer el viatge de pujada com el de baixada, s'han trobat que la porta no s'acabava de tancar, de manera que no hi han pogut pujar i han hagut d'anar a peu.

Informat l'Ajuntament, aquest ha fet tancar la porta reixada de la plaça Major que tanca durant la nit en les hores que l'elevador no funciona per poder comprovar quin és el problema.

De 6 del matí a 12 de la nit els 365 dies de l'any, amb la possibilitat d'ampliar-lo en dates puntuals si es creu necessari. Aquest és l'horari de l'ascensor públic que enllaça el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major salvant 12 metres de desnivell. Va començar a fer viatges el 22 d'abril i de seguida hi va haver problemes.

El conjunt de les obres va tenir un pressupost de 176.648 euros, dels quals 125.000 corresponen a l'ascensor, que ha estat finançat per Criteria Caixa a través del conveni de Fàbrica Nova; i els 51.648 euros restants van servir per condicionar l'espai exterior, ampliar l'accés des de la plaça Major, fer la marquesina i instal·lar senyalització informativa, uns diners provinents d'un fons FEDER.