L'Era ensenya a fer locions solars, calmants per a les picades i altres remeis estiuencs

L'associació L'Era, Espai de Recursos Agroecològics, programa el curs «La farmaciola natural per a l'estiu» per ensenyar a fer remeis per a l'època estiuenca. Marta Dubreuil, biòloga i doctora en ecologia, és l'experta que guiarà l'alumnat, els dimarts 19 i 26 de juny, de 5 a 8 de la tarda, a l'edifici de la FUB. El preu és de 80 euros. Podeu consultar els descomptes i fer les inscripcions a associaciolera.org

Durant la primera sessió, s'elaborarà repel·lent dels mosquits, ungüent per als cops, calmant per a les picades, loció per prevenir els polls i una pomada per als peus d'atleta. En la segona, s'abordarà l'elaboració de protecció solar, parlant dels tipus de raig ultravioletes i els problemes de salut que poden provocar. També es definiran els avantatges de les cremes de protecció naturals respecte a les convencionals, com entendre les etiquetes i els ingredients que cal evitar. Finalment, s'elaborarà una crema solar i un oli per guarir cremades, ferides i cicatrius.