Quan comencen les rebaixes d'hivern del 2018?

Les rebaixes d'hivern de 2018 són una oportunitat per a tots aquells que vulguin fer més suportable la costa de gener d'aquest any. Ja sigui per renovar l'armari o per donar-te un capritx, l'OCU recomana no comprar més del necessari, aprofitar els preus i vigilar bé els descomptes.



Quan comencen les rebaixes d'hivern de 2018?



Fins fa sis anys existia una restricció que obligava als comerços a començar les rebaixes el 7 de gener i acabar-les el 28 de febrer. No obstant això, el Govern va decidir el 2012 eliminar aquesta restricció i deixar llibertat als establiments per triar la data d'inici i de final dels descomptes.

Des de llavors, són molts els comerços que s'avancen i comencen a les rebaixes d'hivern de 2018 en la primera setmana de l'any. Una bona opció per a tots aquells endarrerits que necessitin fer-se amb un regal per Reis d'última hora.

Així i tot, molts establiments (principalment comerços minoristes) i marques importants (com les del grup Inditex) esperen per començar les rebaixes d'hivern de 2018 aquest 7 de gener.

La data que marca la fi de les rebaixes d'hivern continua sent, per norma general, el 28 de febrer. No obstant això, moltes cadenes es dediquen a oferir descomptes al llarg de l'any en el que anomenen 'mid season'.