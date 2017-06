El Consell Comarcal del Moianès rep les competències en matèria de consum per poder gestionar reclamacions

La directora de l´Agència Catalana de Consum, Montserrat Riera, i el president del Consell Comarcal del Moianès, Dionís Guiteras, han signat aquest dimecres el conveni d´encàrrec de gestió per a la realització d´actuacions en matèria de consum.

Com a conseqüència del traspàs de competències, el Consell Comarcal assumeix les tasques d´atenció de les consultes de consum en una oficina presencial, així com la recepció i la tramitació de les queixes, les reclamacions i les denúncies que presentin els habitants dels diversos municipis que integren la comarca. A més, a partir d´enguany, el Moianès serà seu de tribunals d´arbitratge de consum, de manera que els conflictes que sorgeixin entre els consumidors i les empreses es podran resoldre mitjançant els sistemes extrajudicials i gratuïts de la medicació i l´arbitratge de consum.