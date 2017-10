Castellterçol reuneix 13 pastors al Concurs de Gossos d'Atura

Un total de tretze pastors i pastors van prendre part en el 26è concurs de gossos d´atura de Castellterçol. Un certamen que es va acabar adjudicant José Maria Plegazuelos, de La Canonge, amb el seu gos King. Hi va haver participants de diferents punts de Catalunya, del País Basc i basc-francès, Navarra, Illes Balears i Castelló.

A la primera volta tots els pastors van fer gala de l´ensinistrament dels seus gossos al camp de proves passant entre un reguitzell de banderoles o aplegant-se en una circumferència, entre altres. Es van classificar cinc pastors per a la segona ronda, de la que en va sortir el podi final, que van completar Hilari Novillo, de Sant pedor, amb el seu gos Witney (segona posició), i el mallorquí Miquel Adrover, de Felanitx, amb el gos Xeco (tercer). Tot seguit ja feta la classificació final, es va fer entrega dels obsequis i premis a tots els pastors que foren entregats per diferents membres del jurat classificador, el cap de Mossos d´esquadra de Caldes i el mateix alcalde de Castellterçol, Isaac Burgos Lozano.

Ja el dia abans es van fer actes previs, com ara l´arribada del ramat per al concurs, que va passar per l´antic camí ramader de la vila comandat pel pastor Miquel Julià.