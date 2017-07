Suzukis per a la campanya forestal

Accessoris Manresa, concessionari oficial Suzuki a les comarques de la Catalunya Central, ha fet entrega a la Diputació de Barcelona de 97 vehicles nous, en concret suzukis, per a la campa-nya d´estiu de vigilància contra incendis.

Un any més el concessionari manresà ha guanyat el concurs perquè es faci ús d´aquests gairebé cent vehicles des de mitjan juny fins a l´1 de setembre, data en què acaba la campanya i es retornen els vehicles al concessionari. A partir d´aquí es posarana la venda amb un descompte important, tenint en compte que portaran uns 3.000 quilòmetres i per tant seran seminous.

Per l´orografia de la província, bona part dels vehicles es concetren a les comarques centrals, però estan repartits per tota la província de Barcelona. Els conductors que aquest estiu fan ús dels vehicles és per informar i prevenir qualsevol incidència que pugui causar risc d´ incendi. Prèviament, la setmana passada es va fer a les Comes, a Súria, uns cursets per a tot el personal, per tal que coneguessin totes les característiques dels vehicles amb proves reals sobre el terreny, així com saber quines tasques s´han de fer i com s´ha d´informar els controladors en cas d´incendi.

Aquest any els models que s´han escollit per a la campanya de prevenció d´incendis forestals són el Suzuki Jimny i el Vitara 4x4. El Jimny és ideal per a zones més abruptes, on aprofita al màxim les característiques off-road, com ara la reductora. I el Vitara 4x4 és idoni per a la majoria de pistes forestals, amb sistema de tracció adaptatiu als diferents tipus de terreny, juntament amb el control de descens per forts pendents o un nivell d´emissions de CO2 i consum baix. Això fa que sigui el model apropiat per fer aquesta tasca, amb la garantia d´eficàcia que es demana al plec de condicions de la contractació.

Els 97 vehicles que es fan servir aquest estiu estaran a punt per posar-se a la venda a mitjan setembre. A partir d´ara, però, si hi ha clients interessats ja poden fer una reserva al concesisonari oficial de Manresa o a qualsevol punt d´agents Suzuki a Vic, Berga, Igualada, Puigcerdà o Solsona.