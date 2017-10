Audi A3 Cabrio: per lluir i gaudir

El nou Audi A3 Cabrio, amb el paquet SLine, com ha estat el nostre model de proves aquesta setmana: un cotxe per lluir i gaudir. Amb la capota posada són pocs els que es resisteixen a girar el cap quan aquest vehicle passa pel seu costat, però quan es retira el sostre es transforma en un autèntic imant de mirades, gràcies al seu bonic disseny i insuperables proporcions. És d'aquests vehicles que cada vegada que baixes al garatge t'hi asseus orgullós de tenir-lo. Però si, a més a més, s´hi afegeix un comportament tan dinàmic com el que ofereix la versió 2.0 TFSI de 190 CV amb tracció integral Quattro i canvi automàtic S Tronic, aquest descapotable es converteix en un dels millors capritxos de tot amant de l´automoció.

Elegant i esportiu

En pocs descapotables hem vist un millor equilibri estètic entre esportivitat i elegància com en l'Audi A3 Cabrio. La sofisticació li ve de sèrie gràcies a unes formes tibants i rectilínies que li atorguen una sensació de més amplària de la que en realitat té. I l'esportivitat que emana es veu en aquest cas accentuada pel paquet d'acabat S Line, que entre molts altres elements inclou llantes de 18 polzades, rematades aerodinàmiques a l'exterior i un gran nombre d'extres per al confort interior.

L'habitacle disposa d´un inconfusible segell d'Audi, que ja ens ha acostumat a lluir en pràcticament tots els seus models uns acabats extraordinaris, materials d'una qualitat superior i i disseny tan atractiu com ergonòmic. Per no parlar d'un desplegament tecnològic que poc té a envejar a les grans berlines del mercat i que té el seu màxim exponent en un quadre d'instruments totalment digital de 12,3 polzades. I tot en un disseny extremadament minimalista basat en formes horitzontals que, com en l'exterior, ajuden a potenciar la sensació d'amplitud.

Parlant d'amplitud, l'A3 Cabrio ofereix en el seu interior 4 còmodes places, en les quals els passatgers no veuen compromès el seu confort, fins i tot quan es recorren llargues distàncies. Això és gràcies a una intel·ligent optimització de l'espai interior que, a part d'aconseguir la ja citada habitabilitat, permet disposar d´un maleter de 285 litres comptant amb el buit específic creat per la capota.

La capota es plega i desplega de manera totalment automàtica en uns 18 segons i a velocitats de fins a 50 km/h. Sense, i fins i tot a 120 km/h, es pot mantenir una conversa a l'habitacle sense alçar excessivament la veu, la qual cosa demostra el bon treball aerodinàmic portat a terme per la marca alemanya. No és tan brillant l'aïllament amb la capota estesa

Conduir sense barreres

Com dèiem, es pot anar molt ràpid sense la capota, la qual cosa convida a esprémer al màxim les prestacions d'aquest cotxe a cel obert. Si gaudir de la potència del motor 2.0 TFSI amb l´A3 normal ja és plaent pel seu excepcional comportament , fer-ho a més sentint el vent, gaudint del so del motor i fruint del sol, resulta una experiència extraordinària.

Pel que fa al motor, tan testat i admirat com el gasolina de 190 CV d´Audi, hem de dir que té un lliurament de potència que varia en funció de les diferents formes de conducció. En mode normal té una sorprenent eficiència, mentre que quan se selecciona l'opció Sport, més dinàmica, eleva la seva capacitat de resposta per esprémer al màxim les aptituds d'un xassís senzillament brillant.

Tampoc no podem de deixar d'esmentar la rapidesa i eficàcia amb la qual actua el canvi automàtic S Ttronic. És d'aquestes caixes que s'avancen a les demandes del mateix conductor fins i tot en els pilotatges més exigents, per la qual cosa, tret que tinguis molta destresa al volant, és millor deixar que el sistema sigui el que gestioni els canvis de velocitats.

I si a tot això li sumem la capacitat de tracció i l'adhesió en els revolts de la tracció integral intel·ligent Quattro no és estrany que no veiéssim l'hora de finalitzar la prova pels ports de muntanya del Garbí (València). I quan vam posar fi a la diversió vam agrair l'altra cara que és capaç d'oferir l'A3 Cabrio. La cara en què el confort es una prioritat. És llavors quan surten a lluir qualitats com la seva suavitat de rodament, el silenci d'un motor que es torna més progressiu i unes suspensions que filtren de manera més agradable les imperfeccions del ferm. Poc més se li pot demanar a un cotxe que és el desig de qualsevol amant de les quatre rodes.