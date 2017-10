Opel Grandland: El germà 'gran'

La gran aposta d´ Opel en el segment SUV es diu Grandland X i arriba per completar la família X de la marca alemanya, després de la renovació del supervendes Mokka X i el llançament del model Crossland X. Es tracta d'un atractiu SUV, o tot camí, de 4.477 mil·límetres de longitud –20 centímetres més que el Mokka X–, 1.856 mil·límetres d'amplada i 1.609 mil·límetres d'altura, és a dir, un dels SUV compactes més grans del segment.

Això es deu al fet que un dels principals objectius dels dissenyadors a l'hora de crear el Grandland X era oferir una extraordinària qualitat de vida a bord, la qual cosa passa inevitablement per gaudir d'un gran habitacle. Amb 2.675 mm de distància entre eixos, els passatgers de la fila posterior gaudeixen d'un bon espai per als genolls, fet que se suma a una amplària també generosa, que permet albergar a l'interior cinc còmodes places individuals. I el millor de tot és que no s'ha sacrificat ni un mil·límetre del maleter, que ofereix 514 litres de capacitat, ampliables a 1.652 litres.

Interior ergonòmic

La qualitat de vida a bord va molt més allà d'un gran habitacle. A l´interior els materials són de bona qualitat i s'ha millorat molt en la distribució i ergonomia dels comandaments del vehicle. El panell d'instruments i la consola central amb pantalla tàctil estan clarament disposats i alineats horitzontalment amb el conductor, per a un accés ràpid i intuïtiu a les funcions multimèdia, de control de climatització i del xassís.

Tot això, sumat a les abundants regulacions de seients i volant, fa que sigui molt fàcil sentir-se a gust als comandaments de l´Opel Grandland X, tal com vam poder comprovar durant la presa de contacte que vam tenir amb aquest cotxe a Frankfurt.

Dos motors per començar

L'oferta de motors del Grandland X al moment del seu llançament comprèn únicament dues alternatives: un turbo d'1.2 litres amb 130 CV i un turbo dièsel d'1.6 litres amb 120 CV. Tots dos propulsors es poden combinar amb una moderna transmissió manual de sis velocitats o una transmissió automàtica de sis velocitats optimitzada enfront de la fricció, i incorporen tecnologia Start/Stop de sèrie.

Durant la presentació vam tenir l'oportunitat de provar els dos motors. Vam començar el dia amb el dièsel acoblat al canvi automàtic de convertidor de parell de sis relacions. Aquesta combinació aporta un gran confort, ja que el canvi és capaç de fer treballar el motor d'una forma suau, i amb un lliurament de potència contundent i progressiva. No es tracta d'un motor gaire sorollós, la qual cosa, sumat al bon aïllament, fa que no es filtrin sorolls molestos a l'interior.

El de gasolina, per defecte, va acoblat al canvi manual i té un caràcter diferent al primer. Les seves reaccions són més vives a baixa velocitat però després li falta aquesta puntada típica dels turbo dièsel. Amb tot és també un bon motor que, com el seu germà, no té cap dificultat per moure amb soltura al Grandland X en qualsevol circumstància.

Aquesta oferta mecànica s'ampliarà a partir de l´any que ve amb un motor dièsel més potent, que aconseguirà els 180 CV i amb un canvi automàtic més avançat de 8 velocitats.

A més, el Grandland X es convertirà en el primer model híbrid endollable de la marca Opel.

Ferm en qualsevol terreny

El caràcter tot camí d'aquest vehicle queda patent amb la utilització de la tracció electrònica opcional IntelliGrip, que assegura la millor adhesió a la carretera en qualsevol situació de conducció, gràcies a cinc modes de conducció: normal, neu, fang, sorra i ESP Off. Aquest últim permet desactivar el control electrònic d'estabilitat (ESP) i les ajudes a la tracció fins a 50 km/h per donar completa autonomia al conductor.

Per seguretat, IntelliGrip torna automàticament al mode normal a velocitats superiors a 50 km/h. Llavors el sistema adapta la distribució del parell a les rodes davanteres, permet el lliscament de la roda si cal i ajusta amb la transmissió automàtica els punts de canvi, així com la resposta de l'accelerador. Això garanteix millor tracció i un comportament estable sota qualsevol circumstància.

Tecnologia d'avantguarda

Com en tots els nous llançaments de la marca Opel, la tecnologia està molt present en el Grandland X. No només gaudeix dels últims avenços de seguretat i d'una oferta de primera classe en sistemes d'assistència, sinó que, a més a més, Opel compleix de nou en aquest model el seu compromís de lideratge en tecnologia d'il·luminació i fa ús de la millor connectivitat amb l'última generació de sistemes IntelliLink compatibles amb Android Auto i Apple CarPlay, i l'assistent personal de connectivitat i servei Opel OnStar, que inclou punt d'accés Wi-Fi i nous serveis, com la reserva d'habitacions d'hotel i la cerca d'aparcament.

Per tant, som davant un cotxe amb tots els ingredients per ser la gran aposta d´Opel en el segment dels SUV o tot camins compactes.