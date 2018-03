Porsche deixarà els motors dièsel

Porsche

L'any 2002 el fabricant de cotxes esportius Porsche va decidir comercialitzar un model que aleshores va generar molta polèmica entre els entusiastes de la marca: el Cayenne. Un vehicle que avui en dia encabim en la categoria dels SUV i que des d'aleshores ha aconseguit un èxit comercial inqüestionable, però que ara fa 16 anys gairebé ni existia.

Si per als aficionats de la marca aquesta notícia ja va representar una gran decepció –però va salvar Porsche econòmicament–, l'any 2009 la marca alemanya va tornar a donar un nou disgust als seus fanàtics amb el llançament, per aquest mateix model, del seu primer motor dièsel.

Ara, gairebé deu anys després, la marca ha anunciat que abandonarà la producció d'aquests propulsors en els dos models que encara podien incorporar aquest tipus de mecànica, el Macan S dièsel i el Panamera 4S dièsel.

Si bé en el seu dia oferir aquests motors responia a una lògica comercial viable, amb les darreres restriccions per als motors dièsel i la perspectiva de prohibició d'aquest tipus de combustible a moltes ciutats europees de cara a un futur relativament proper, els clients cada cop han anat reduint la demanda d'aquest tipus de producte.

A més, cal suposar que la majoria de clients d'una marca com Porsche no tenen problemes a l'hora d'omplir el dipòsit del vehicle, i sembla que no els hauria de preocupar en excés el consum extra que puguin trobar en un motor de benzina.

En qualsevol cas la marca de Stuttgart considera que les mecàniques dièsel no són necessàries en la seva gamma pel canvi cultural dels seus clients, que han passat a demandar majoritàriament productes de benzina o híbrids. Així, només un 15% de les vendes del Porsche Panamera són amb aquests motors, i en el cas del Macan el problema és similar.



Motors híbrids o elèctrics

Després de l'escàndol de les emissions dels motors dièsel que va protagonitzar el Grup Volkswagen –del qual Porsche forma part– i amb la caiguda evident de les vendes de motors dièsel, l'objectiu actualment passa per centrar-se en alternatives més eficients com poden ser els motors híbrids i els motors elèctrics.

Actualment més de la meitat de les vendes de la berlina de la marca, el Panamera, estan protagonitzades per versions híbrides, i és d'esperar que pròximament més models adoptin aquest tipus de tecnologia. De fet, el mític Porsche 911 en la seva propera generació disposarà d'una versió d'aquest tipus.

Però l'objectiu final de la marca passa per electrificar la gamma, i de cara a l'any 2020 es preveu el llançament del primer Porsche totalment elèctric, que estarà inspirat en el prototip Mission E que il·lustra l'article.

El projecte és molt ambiciós, ja que aquest nou model promet una autonomia propera als 500 quilòmetres amb temps de recàr-rega força reduïts (de 15 minuts per poder recórrer 400 quilòmetres), una velocitat punta de 250 km/h i un 0-100 km/h en tan sols 3,5 segons.

En qualsevol cas, l'etapa que ara fa 9 anys s'iniciava amb el primer propulsor dièsel de la marca i que mai ha acabat de suposar un gran èxit comercial té data de caducitat propera, malgrat que la marca no descarti totalment tornar a fabricar més endavant algun altre motor dièsel.