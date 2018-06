Qui guanyarà el Mundial segons Goldman Sachs?

Tot i la naturalesa impredictible de la selecció brasilera, Goldman Sachs Group Inc opina que el Brasil guanyarà la seva sisena Copa del Món, i basa la seva pronòstic en la mineria de dades, l'aprenentatge de màquines i l'econometria.

El banc d'inversió és l'últim a unir-se a l'emoció col·lectiva abans que comenci el campionat de futbol aquesta setmana. Va fer servir 200.000 models estadístics, va revisar dades de jugadors individuals i el rendiment recent de les seleccions i va executar 1 milió de simulacions del torneig.

Com a resultat, pronostica que el Brasil aixecarà el trofeu el 15 de juliol. Cal assenyalar que Goldman també va proclamar campió al Brasil el 2014 (pronosticant un triomf de 3 a 1 sobre l'Argentina a la final). Però el Brasil va ensopegar en la semifinal d'aquest mundial, perdent per ni més ni menys de 7 a 1 davant l'equip que va acabar sortint campió, Alemanya.

Aquesta és l'explicació de Goldman amb més detall

"Vam carregar dades sobre les característiques de l'equip, cada jugador i el rendiment recent de l'equip en quatre tipus diferents de models d'aprenentatge de màquines per analitzar el nombre de gols que es marcaran en cada partit. Després, els models aprenen la relació entre aquestes característiques i els gols anotats, utilitzant les puntuacions dels partits de la Copa Mundial de la FIFA i de l'Eurocopa des de 2005. En recórrer les combinacions alternatives de variables, ens fem una idea de quines característiques són importants per a l'èxit i quins es quedarien a el banc. Després fem servir el model per predir el nombre de gols que s'han d'anotar en cada trobada possible del torneig i fem servir la puntuació no arrodonit per determinar el guanyador".

Com era d'esperar, el Brasil i Alemanya són els equips que apareixen amb més freqüència en els models de pronòstic produïts pels economistes. Danske Bank també va seleccionar al Brasil en la seva previsió, el que li donaria a l'equip sud-americà un rècord de sis títols, mentre que Commerzbank projecta que Alemanya aixecarà el seu cinquè.

Segons els analistes de Goldman, França té una possibilitat una mica més gran de guanyar l'esdeveniment que Alemanya, però en el seu model Brasil jugarà la semifinal amb la selecció francesa i posarà fi a la seva campanya.

Més projeccions

Igual que Goldman, tots dos van usar una combinació de variables i van realitzar simulacions per pronosticar el guanyador, encara que Danske també va tenir en compte variables econòmiques com el PIB per càpita.

El banc suís UBS també li dóna el triomf a Alemanya, mentre que un estudi de la Universitat d'Innsbruck diu que Alemanya i el Brasil competiran a la final i li dóna avantatge al país sud-americà.

El torneig té lloc a Rússia, però Goldman no projecta que el país amfitrió superi la fase de grups. En això coincideix amb Commerzbank, que va argumentar que l'avantatge de la localía ja no és el que era.