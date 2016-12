Sant Llorenç renova un dels punts més conflictius del clavegueram

Sant Llorenç de Morunys ha finalitzat els treballs de renovació i separació d'aigües pluvials i residuals al carrer Verge de Lord, amb un cost total de 53.441,38 euros, dels quals 17.976,77 euros provenen d'una subvenció de la Diputació de Lleida i la resta de fons propis de l'Ajuntament. Segons explica l'alcalde, Francesc Xavier Mas, amb aquesta actuació es vol evitar «els abocaments esporàdics d'aigües residuals a la riera» i recuperar «més de 400 metres lineals de tub» només per aigües netes.

«Amb aquestes obres, hem solucionat un dels punts més conflictius del clavegueram municipal, ja que, quan plovia, s'aixecaven tapes i fins i tot s'inundaven alguns baixos», relata Mas. «Ens trobavem que feia l'efecte d'embut», afegeix.

La connexió sempre portava problemes, per petita que fos la pluja i feia sortir aigües residuals a la riera. D'aquesta manera, el consistori va decidir al 2015 renovar el clavegueram. Una de les apostes de l'Ajuntament dels últims anys ha estat actuar a la xarxa de clavegueres, que en alguns punts es trobava en un estat precari.

Durant els treballs que s'hi han fet, s'ha aprofitat per passar el gas propà a tot el carrer, i renovar un tram de xarxa d'aigua. Unes actuacions que han anat a càrrec de Gas de Guixés i Font Llumà, respectivament. Es tracta, segons indica l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, d'un carrer cèntric i destacat del municipi, «ja que tot i que el vial principal de pas és la carretera, quan s'hi actua, és aquesta la via per on es desvia el trànsit». L'Ajuntament hi ha fet obres per arranjar-ne la pavimentació, així com també ha posat asfalt al carrer Cap de Balç, que és a tocar i que fins ara era de terra. En total, s'ha actuat en uns 2.000 metres quadrats de superfície de nou paviment a la zona, segons indiquen els responsables locals.