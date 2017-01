Els Reis de Solsona mantenen el tram a peu per acostar-se als nens

Els Reis d´Orient arribaran a Solsona avui dijous a 2/4 de 7 de la tarda. Ho faran per l´avinguda del Cardenal Tarancón, i manindran un itinerari que potencia la proximitat de Ses Majestats amb el públic a partir del tram del nucli antic. Un centenar de persones voluntàries es mobilitzaran per fer possible la nit més màgica.

D´entre les novetats, destaca la col·laboració de Lacetània Teatre, que va ser-hi present en la visita prèvia dels patges. Els armats estrenaran nous vestits i armadura i hi haurà la participació de sis malabaristes de foc i llum.

La rua estarà integrada per portadors de torxes, hebreus i escrivans. Així, els tres Reis i els patges arribaran a la ciutat en una car-rossa, precedida per l´estel de Betlem, que passarà per la plaça del Camp fins al portal del Castell.

Hi seran rebuts per l´alcalde, regidors i la pubilla i les donzelles d´honor. Melcior hi adreçarà un missatge als infants, abans que el seguici continuï a peu, acompanyat dels trabucaires i amb l´Orquestra Patinfanjàs, fins a la catedral. Es repartiran caramels tous sense gluten. Al temple, es farà l´ofrena a l´infant Jesús a la capella del Claustre. A Sant Llorenç de Morunys, la cavalcada començarà a les 6 i sortirà del poliesportiu.