Olius posa en dubte la gestió a la mancomunitat d´aigües

L'alcalde d'Olius, Antoni Márquez, va ser contundent en assegurar, en l'últim Consell d'Alcaldes del Solsonès, dijous al vespre, que a la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua de la comarca hi ha una «mala gestió interna» que ha portat a «una situació molt greu i que no té vies de solucionar-se», en referència al fet que gairebé a mitjan gener l'ens encara no hagi fet la lectura de consum corresponent a l'últim trimestre de l'any. «Poden provocar que els usuaris facin front a un pagament que no es correspon», va dir.

El president de la mancomunitat i alcalde Riner, Joan Solà, va atribuir el retard en la lectura «a una qüestió estrictament legal», i va assegurar que aquesta es realitzarà les properes setmanes.

Joan Solà va exposar que, fins ara, s'encarregava de les lectures una empresa que, d'acord amb la llei actual, no ho pot seguir fent. El motiu és que presenta «incomptabilitat» perquè n'és responsable el fill del director tècnic de la mancomunitat. La intenció de l'ens és contractar una altra empresa «amb caràcter d'urgència» perquè dugui a terme les lectures dins el compliment «més estricte» de la llei. Solà també va recordar que un dels vicepresidents de la mancomunitat és el regidor d'Olius Jordi Tugas, fet pel qual va mostrar-se sorprès davant la queixa de Márquez. El batlle d'Olius va arribar a demanar-li que plegués, si no podia assegurar una gestió «seriosa» de l'ens. L'organisme supramunicipal presta servei a deu pobles del Solsonès i a Biosca.