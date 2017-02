Recapte econòmic per fer la versió infantil dels nans xics

L'Associació de Festes del Carnaval de Solsona està buscant mecenes que facin possible la construcció de les figures dels nans xics en versió de gegantons pel Carnaval Infantil, tal com s'havia fet anteriorment amb les figures dels quatre gegants bojos, el Xut Petit, el Tòfol Nano Petit i la Draca Xica.

La presidenta de la nova junta, Maria Àngels Guilanyà, ha explicat que «fins ara sempre hi ha hagut molta participació i tothom qui ha pogut ens ha donat un cop de mà. Estem molt contents ja que gràcies a tots els mecenes hem aconseguit fer realitat cada una de les figures que ens havíem proposat». Tant és així que la campanya se centra a recollir aportacions econòmiques de persones o comparses que ajudin a finançar i tirar endavant el projecte. Totes les entitats i persones que col·laborin en el recapte econòmic seran reconegudes amb diplomes d'agraïment, pedaços per a les bates o bé noms gravats al cavallet dels gegants en el cas que hi hagi un mínim de deu mecenes de la mateixa comparsa, segons ha explicat Guilanyà. Tal com apunten els membres de l'organització a fi de convidar els solsonins a sumar-s'hi, «és una bonica manera de deixar empremta i formar part de la història del Carnaval de Solsona».