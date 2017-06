Les activitats de les piscines municipals engeguen amb una oferta multiesportiva

Les activitats ludicoesportives de les piscines municipals de Solsona comencen aquesta setmana, després que l'equipament obrís al públic el dijous 22 de juny. Al matí s'ofereixen cursets de natació combinats amb una àmplia oferta multiesportiva, i a la tarda es concentren les activitats aquàtiques. A més, les instal·lacions enguany han estat reformades.

L'oferta ludicoesportiva, per al públic nascut entre els anys 2001 i 2014, consta de natació, aiguagim, futbol, futbol sala, bàsquet, hoquei, escacs, vòlei, tennis taula, pàdel, escalada i beisbol, a més d'activitats de motricitat, anglès, audiovisuals, jocs, manualitats i sortides. Els infants són organitzats en quatre grups, depenent de l'edat. Les activitats muliesportives tenen lloc al matí i les aquàtiques a la tarda.

Ramon Xandri, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Solsona, ha explicat les diverses «reformes estructurals» de les piscines, des de la remodelació dels vestidors a la nova gestió del quiosquet, i va comentar també la instal·lació de quatre para-sols i la possibilitat de llogar gandules «per un mòdic preu de dos euros al dia». També s'han reparat les pèrdues d'aigua de la piscina gran i s'ha pintat la piscina petita.

Les obres dels nous vestidors inclouen un terra antifongs, que evita el contacte directe amb les rajoles. Els usuaris tenen vestidors oberts, un per a homes i un altre per a dones, amb quatre dutxes cadascun. A més, una altra de les novetats és que els usuaris podran disposar d'armariets.

Pel que fa als vasos de les piscines, s'han reparat les esquerdes per on s'escapava aigua del gran, fet que es traduirà en un estalvi important, i s'ha repintat el petit, on també s'ha condicionat tot el terra de clorocautxú. La piscina gran es repintarà completament l'any que ve, ja que l'operació de detecció de fuites i segellat d'esquerdes d'aquest any, que ha requerit omplir-la d'aigua, no ha deixat temps suficient per fer-ho abans de l'inici de la temporada de bany.



Amisol al quiosquet

En paraules de Xandri, una altra de les millores de l'equipament municipal és la gestió del quiosquet de l'entrada per part de l'associació Amisol. El conjunt de millores, entre les obres i l'adquisició de mobiliari, ha suposat un cost de 29.320 euros per a l'Ajuntament. Les inscripcions a les diverses activitats es poden fer directament a les piscines, que romandran obertes fins al 31 d'agost, «amb la possibilitat de pròrroga si al setembre fa tanta calor com l'any passat», ha afirmat el regidor Ramon Xandri.