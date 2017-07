Joventut Solsonina ha preparat un Cap de Setmana Jove ple de sorpreses

Avui dissabte a partir de les deu de la nit se celebra el Cap de Setmana Jove 2017 a Solsona, organitzat pel col·lectiu Joventut Solsonina. La festa comença amb el Sopar jove a la plaça Major, animat amb jocs i proves, i seguit d'un bingo. Llavors, els joves seran acompanyats per la Batxaranga fins a la Sala Polivalent, on començarà el Concert Jove, amb Txingao Versions i DJ PD Martillín. L'associació de joves ha tingut la col·laboració de la Tasketa de la Nuri i el Bar Castell, on s'han venut els tiquets, realment econòmics (10 euros sopar, concert i consumició i 5 euros concert i consumició).

Joventut Solsonina va sorgir l'any 2011, a partir de la primera assemblea de joves de Solsona, que portava el lema Fes sentir la teva veu. L'agrupació té com a objectius principals dur a terme i promoure actuacions destinades al públic juvenil del municipi.