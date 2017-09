Els ballets dins la catedral de Solsona han estat una de les sorpreses més ben valorades

La 364a edició de la Festa Major de Solsona va estar marcada per les inclemències del temps, que van fer que alguns actes «hagin quedat deslluïts, però altres han lluït de manera diferent», va afirmar la regidora de Cultura de l'Ajuntament solsoní, Sara Alarcón. Els ballets tradicionals de dissabte, a l'interior de la catedral, van oferir «una perspectiva molt majestuosa», seguint amb les paraules de la regidora.

Els ballets de la imatgeria festiva es van desplegar a la catedral per segona vegada a la història, després del Corpus del 2008. Amb el consentiment del bisbe i del capítol catedralici, les danses tradicionals de la festa patrimonial d'interès nacional de Solsona van congregar centenars de persones al peu de la nau central del temple, van explicar des de l'Ajuntament. L'alcalde, David Rodríguez, va assegurar que no els va ser fàcil, perquè el temps no els va acompanyar, «però el resultat ens ha brindat unes imatges especials que recordarem amb els anys». Rodríguez va agrair «l'esforç de tots per fer-ho possible», especialment a l'Agrupació de Geganters.

El macip major de l'entitat gegantera, Gerard Casas, va donar les gràcies per la col·laboració dels geganters i també «d'antics geganters i molts altres ciutadans que tenien ganes de viure la festa». La regidora de Cultura i presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, en la seva valoració de la festa major solsonina, va definir com a «força positius» els canvis introduïts en aquesta 364a edició, que suposa una «mostra de la participació i col·laboració de les entitats de la ciutat».



Joves i infants

Enguany, l'Ajuntament de Solsona ha volgut millorar l'oferta per al jovent, així com per al públic infantil i familiar. Ha triplicat el pressupost per als joves, que ha augmentat a 20.000 euros, i ha duplicat el destinat al públic familiar, que ha arribat als 4.500 euros. Tot i que el concert de Zoo i Xeic! de dissabte es va suspendre, unes 700 persones van assistir al pla B organitzat per Joventut Solsonina. A la primera nit jove de dijous, hi va haver més de 500 assistents, i al correfoc i al concert muntat pel Consell d'Adolescents hi va haver uns 150 participants. Pel que fa a les activitats familiars, la pluja va escurçar l'espectacle de dissabte, Pop per Xics; tanmateix, diumenge, la plaça de la biblioteca es va omplir amb el Contacontes i l'espectacle infantil FestaKids.