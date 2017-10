La Fira del Bolet i del Boletaire de Solsona es nodreix amb bolets francesos

Aquest cap de setmana Solsona ha acollit la Fira del Bolet i del Boletaire, que ha arribat a la desena edició amb molt poca presència de bolets autòctons a causa de la manca de pluges que pateix la comarca. Amb tot, els venedors no es van presentar a la plaça Major amb les mans buides, i els amants de la gastronomia amb bolets van poder comprar rovellons vinguts del sud de França i Navarra.

Pel que fa als preus, el rei de la fira, el rovelló, anava dels 12 als 25 euros el quilo en funció de la seva mida (com més petits, més cars). La poca llenega negra que hi havia a la fira s'enfilava fins als 28 euros; i el cep es pagava a 25 euros el quilo. Pel que fa a la resta de varietats (sobretot camagrocs, rossinyols i trompetes de la mort), rondaven els 20 euros el quilo.

Les vendes van ser similars a les de les darreres edicions de la Fira del Bolet, afirmen els venedors consultats. «Dissabte al matí vam tenir unes vendes molt bones, que dissabte a la tarda i diumenge han baixat», coincidien a valorar els venedors, que també posaven en relleu que la majoria de compradors eren «forasters».

I pel que fa a l'actual temporada, el veterà venedor solsoní Joan López assegurava que «en quinze o vint dies començaran a sortir rovellons a la comarca perquè les plugues dels darrers dies han anat molt bé», i afirmava que «si no gela, el mes de novembre serà bo pel que fa a la producció de bolets al Solsonès».

Ahir al migdia es van atorgar els diferents premis de la fira, des del bolet més pesat (un bolet de soca de 900 grams) fins al més original (un peu de rata), passant pel concurs infantil de dibuixos, que es poden veure a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal. Per la seva banda, el Grup de Natura del Solsonès i la Societat Catalana de Micologia exposen les espècies trobades en la seva sortida de dissabte als baixos de l'ajuntament, on també hi ha material divulgatiu relacionat amb els bolets.