El Solsonès talla la N-145 a la Seu

Dues-centes persones provinents del Solsonès tallen des del matí la N-145 a la Seu d'Urgell en protesta contra els empresonaments polítics per part de l'estat espanyol. La primera sortida de Solsona ha estat a les cinc del matí del camp del Serra, seguida per les sortides de les set i les deu del matí. Al voltant de les vuit, els Mossos han dit als presents que "si no obrien un carril per banda, haurien d'actuar". Oferint resistència pacífica, han aconseguit seguir bloquejant el pas de mercaderies per aquest punt de la N-145. Els cotxes particulars circulen per una carretera secundària, en paraules de membres del CDR Solsonès.

El bloqueig de mercaderies pretén ser indefinit, és per això que diversos Comitès de Defensa de la República del Bages pujaran per donar-hi suport. El CDR de l'Alt Urgell explica que pot ser que hi hagi una "intervenció de la policia espanyola" durant la tarda.