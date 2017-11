Sant Llorenç de Morunys rep una subvenció per fomentar el turisme

El projecte per a la dinamització turística Feel la Vall de Lord ha estat una de les onze propostes seleccionades per la direcció general de Turisme de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de donar suport al desenvolupament de diferents plans de foment territorial.

La subvenció de Turisme a l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys és de 177.504,30 euros, provinents de l'impost sobre estades en establiments turístics (IEET) a executar en tres anys i que comencen a comptar des d'aquest 2017.

Tal com explica Francesc Xavier Mas, alcalde de Sant Llorenç de Morunys, entre les obres projectades pel consistori cal destacar «la construcció de noves places d'aparcament a la zona nord del municipi, l'adequació de l'arribada al pont de Vall-llonga amb la supressió de barreres arquitectòniques, l'arranjament dels parcs infantils i la introducció de noves tecnologies a l'oicina de turisme de la vall de Lord». Mas ha volgut destacar «la gran feina de la regidoria de Cultura», i recorda que la subvenció de la Generalitat suposa «el cinquanta per cent del total

del pressupost de les obres», i que l'Ajuntament hi ha d'aportar el 50% restant.



Onze projectes

La Generalitat ha destinat tres milions d'euros de l'impost turístic a onze plans de foment territorial a través dels ens locals, entre els quals en destaca un al Berguedà (vegeu desglossat). Des de l'any 2014, quan es van posar en marxa aquests plans, la direcció general de Turisme haurà subvencionat setanta-tres projectes, amb un import de prop de 23 milions d'euros, i han propiciat la posada en funcionament de projectes per valor de més de 64 milions d'euros.

Amb tot, la xifra d'aquesta dar-rera subvenció és menor respecte a exercicis anteriors per la reducció del pressupost de què disposa la Generalitat després de cedir als municipis la meitat de l'IEET.

L'objectiu d'aquestes subvencions és posar al servei dels ens locals del sector turístic català un programa d'ajudes per afavorir que les diferents destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat i apostin per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació del producte per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d'ocupació al servei de la ciutadania.