La Fira del Trumfo manté els preus i promou noves varietats de patates

Una vegada més, i ja són catorze edicions, la patata del nord del Solsonès és la gran protagonista de la Fira del Trumfo i la Tòfona.

L´activitat firal, com ha estat habitual en les darreres edicions del certamen, es concentra a la plaça del Camp. A més a més de les parades dels

productors de trumfos de la comarca (la gran majoria arribats del municipi d´Odèn, conegut per la qualitat de les seves patates) la plaça solsonina també acollia parades d´artesania alimentària, tastets culinaris amb presència d´aquest aquest tubercle i fins i tot algunes atraccions que es concentraven al Camp del Serra. El bon temps va animar els solsonins a sortir al carrer, als qui s´hi afegien nombrosos visitants foranis que la Fira del Trumfo ha fidelitzat i, any rera any, es desplacen a Solsona per adquirir provisions de patates.

Per primera vegada, un nombre destacat de les parades ubicades a la plaça tenen sostre i un rètol de fusta que identifica l´activitat i el nom comercial o la casa de pagès dels venedors. "Hem fet un rentat d´imatge" explica Josep Lluis Caelles, director de Solsonès Fires, i afegeix que "amb aquesta actuació hem aixecat el llistó de qualitat de la fira alhora que hem dignificat els protagonistes".

Els preus d´aquest any són molt similars als de l´any passat, quan els productors van apujar lleugerament els preus. Així, les varietats quennebec i red pontiac es venien a un euro el quilo. Per la seva banda, la varietat del bufet (pròpia de la zona i molt valorada pel seu gust) es pagava a un euro i mig el quilo; tot i que només uns pocs productors en tenien. La causa ha estat la mala collita d´aquest any, que tot i ser millor que l´anterior, "ha estat molt seca i ha castigat especialment la varietat del bufet" explica el productor Joan Pujantell, de Cal Miquel de Cambrils. A poc a poc, els productors de patates d´Odèn introdueixen noves varietats al mercat, com són els casos de la varietat sifra de la casa Japolí o bé la patata violeta que ven Josep Sabata, del Corral de la Pedra.

Una de les activitat més reeixides va ser el curs d´iniciació a la cata de vins, que va tenir lloc a la sala de cultura de l´Ajuntament amb la presència del reconegut somelier David Seijas. L´acte s´incloïa dins la Festa del Vi, que des de fa tres anys forma part de la fira, que continua avui al matí.