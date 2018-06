Andrea Fernández dissenya el punt de llibre del tercer aniversari de la Biblioteca

Andrea Fernández Murcia és la guanyadora del Concurs de punts de llibre convocat per la Biblioteca Carles Morató, per commemorar el seu tercer aniversari, amb la col·laboració del Pla Educatiu d´Entorn. L'equipament obsequia els usuaria amb un exemplar del punt

L´autora té 11 anys i és alumna de 6è de l´escola Setelsis. Per una cara, l´Andrea expressa en anglès "Life is art. Live yours in the books", una frase que acompanya amb el dibuix d´un llibre groc, mentre que per l´altra reprodueix la frase en català. L´equipament obsequia tots els seus usuaris amb un exemplar d´aquest punt de llibre.

L´autora ha rebut el premi del concurs, consistent en un val de 25 euros per bescanviar per material de dibuix, de la mà de la directora de la biblioteca, Ester Barniol. En total han participat al certamen un total de 10 alumnes de 5è i 6è de primària. Aquest tipus de concursos tenen per objectiu fomentar la creativitat en els infants i estrènyer la seva relació amb aquestes instal·lacions culturals.