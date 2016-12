Com desactivar els sons i vídeos automàtics de Facebook

Facebook, en les seves darreres actualitzacions, ha anat introduint algunes novetats en l'ús de la 'app' per a dispositius mòbils que fa que els vídeos que apareixen al 'newsfeed' es reprodueixin automàticament i que sonin certs sons quan s'actualitza el fil de missatges o es prem el botó 'M'agrada'.

Els sons poden resultar molestos per alguns usuaris i es poden desactivar d'una manera molt senzilla. La reproducció de vídeos és automàtica, però, no només és una cosa molesta, sinó que pot donar un ensurt a més d'un en el consum de dades del seu 'smartphone'.

Per evitar aquestes molèsties, expliquem com es desactiven les dues opcions amb un petit tutorial. Resulta molt senzill, però potser no hagueu trobat l'opció:

Desactivar els sons

Per acabar amb els sons, l'únic que cal fer és seguir els següents passos:

1. Obrir l''app' i anar a la part d'opcions (quarta icona de la barra superior).

2. Desplaçar-se cap avall i buscar, en la part d'"ajuda i configuració" l'opció "configuració de les aplicacions".

3. Punxar a "so" i automàticament es desactivarà.

Descativar la reproducció automàtica de vídeos

Per evitar que els vídeos dels nostres contactes i pàgines a les que seguim acabin esprement els megues de la nostra tarifa de dades cal seguir les següents instruccions:

1. Igual que per desactivar els sons, caldrà dirigir-se a la part d'opcions de l''app'.

2. Desplaçar-se cap avall i buscar el títol "ajuda i configuració" i punxar a "configuració de les aplicacions".

3. Punxar en l'opció "reproducció automàtica de vídeos", que figurés com "activat".

4. Al menú desplegable, podem seleccionar o bé desactivar-la completament -això fa que per veure un vídeo haguem de punxar en ell perquè es reprodueixi - o "només wifi" -fa que els vídeos es reprodueixin automàticament només en el cas de que el dispositiu estigui connectat a una xarxa wifi i, en cas contrari, caldrà fer clic en els vídeos per començar la reproducció ".