'Destiny 2' ja té nou tràiler

Activision i Bungie han desvetllat el tràiler de llançament de 'Destiny 2', que tindrà lloc del 21 al 23 de juliol. El joc inclourà una àmplia varietat d'activitats, entre les que es troba la missió d'obertura de la campanya cinemàtica, 'La Benvinguda', així com les maneres de joc cooperatiu i competitiu.

També cal apuntar que els jugadors que l'hagin reservat tindran accés previ. D'aquesta manera els usuaris de PlayStation 4 podran accedir el 18 de juliol a partir de les 19hrs, mentre que per als jugadors de Xbox One serà el 19 de juliol a les 19hrs. Després del període d'accés anticipat, el joc per a consoles estarà actiu per a tots els jugadors de PlayStation 4 i Xbox One des del 21 de juliol a les 19hrs, fins al 23 de juliol a les 18hrs. L'inici per a PC està previst per al mes d'agost; aviat s'oferiran més detalls. A continuació, pots accedir al tràiler.