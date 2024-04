Un estudi associa l'ús de pantalles abans d'anar-se'n a dormir amb més risc de sobrepès i obesitat infantil

Usar pantalles abans d'anar-se'n a dormir augmenta el risc de sobrepès i obesitat infantil. Així ho indica un estudi de la Universitat de Barcelona (UB) que s'ha publicat a la revista Appetite. D'acord amb l'estudi, la combinació d'anar-se'n a dormir després de les deu de la nit i, abans, exposar-se durant més de trenta minuts a pantalles (tauleta, mòbil, ordinador, televisió, etc.) s'associa amb un risc més alt d'obesitat i menys adherència a la dieta mediterrània en la població infantil. El treball també ha detectat que el 27,5% dels infants preescolars i el 35,2% dels que estan en edat escolar passen més de mitja hora davant un d'aquests dispositius amb pantalla abans d'anar al llit.

L'estudi s'ha basat en dades recollides a través d'enquestes en línia fetes a 1.133 infants espanyols, 545 dels quals tenien entre dos i quatre anys i 588 entre cinc i dotze anys. En aquests qüestionaris s'analitzaven els hàbits del son i l'ús de dispositius amb pantalles, així com altres indicadors, com ara la dieta o l'índex de massa corporal. Aproximadament la meitat dels infants i en edat escolar enquestats passen entre un i trenta minuts davant una pantalla abans d'anar al llit (el 50,5% i el 45,1%, respectivament), mentre que el 27,5% dels preescolars i el 35,2% dels escolars hi passen més de mitja hora. De fet, els resultats revelen que només el 14,2% dels infants en edat preescolar i l'11,7% dels infants en edat escolar no veuen pantalles i van d'hora al llit.

El treball l'ha dirigit la catedràtica Maria Izquierdo-Pulido, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i del Campus de l'Alimentació de Torribera, i investigadora de l'INSA. També hi ha participat la doctora Alicia Santamaría, dels Laboratoris Ordesa.

Hàbits associats al risc de sobrepès

"Hem observat que els nens i les nenes en edat preescolar o escolar que tenen hàbits del son més nocturns i passen més temps davant les pantalles abans d'anar a dormir tenen un risc més alt de desenvolupar sobrepès o obesitat, en comparació amb aquells que se'n van d'hora al llit i no miren pantalles abans d'anar-se'n al llit", explica María Fernanda Zerón-Rugerio, primera autora de l'estudi, que és professora de la Facultat d'Infermeria i investigadora del Campus de l'Alimentació de Torribera de la UB i de l'Institut d'Investigació en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA).

Mala qualitat del son i menys activitat física

Les investigadores també han descobert que la combinació d'aquests dos comportaments es tradueix en una durada més curta del son nocturn, que, a més, és de pitjor qualitat, tant en preescolars com en escolars. Aquestes variables també s'associen amb un endarreriment en els horaris de l'esmorzar i el sopar, especialment a mesura que l'edat dels infants augmenta.

Així mateix, els infants en edat escolar que mantenen aquesta combinació d'hàbits poc saludables també experimenten un jet-lag social o desfasament horari social més alt i fan menys activitat física. Això, segons les investigadores, és habitual entre les persones que se'n van tard al llit, ja que han d'ajustar l'hora de llevar-se per adaptar-se als horaris escolars, en lloc d'adaptar-se a les necessitats del son.

"Per això, acaben dormint menys i acumulen un dèficit de son al llarg de la setmana, una situació que en estudis previs s'ha associat amb un estat d'ànim irritable, un rendiment acadèmic deficient i una somnolència diürna", expliquen les investigadores.

Les investigadores també es mostren sorpreses pels horaris de son dels participants en l'estudi. "Hem constatat que els nens i nenes tendeixen a anar-se'n al llit al voltant de les deu de la nit. Si tenim en compte que es recomana que dormin entre deu i dotze hores, és evident que molts infants espanyols no dormen prou", apunten. Davant d'aquesta situació, recomanen avançar l'hora d'anar al llit i, abans d'anar a dormir, reduir al màxim l'exposició a pantalles i idealment, evitar-les del tot almenys una hora abans.

Per a les investigadores de la UB, en el cas de la població infantil és fonamental abordar la prevenció de l'obesitat i els factors de l'estil de vida que es poden modificar per a un creixement i desenvolupament saludables. Entre aquests factors hi ha l'hora d'anar al llit i el temps que es dedica a les pantalles abans. "Es tracta d'aspectes de l'estil de vida modern que tenen a veure amb hàbits alimentaris poc saludables i menys adherència a patrons d'alimentació saludable, com la dieta mediterrània. Aquests hàbits, si es mantenen a llarg termini, poden portar a l'obesitat", conclouen.