El web de Regió7 estrena una nova versió per a mòbils

Des d´aquest dimarts, els lectors que accedeixen a www.regió7.cat a través del seu telèfon mòbil o tablet gaudeixen d´un nou format de web més còmode i fàcil de llegir.

Entre les principals novetats, hi ha la millora de la navegació, ara molt més intuïtiva. Amb un lleuger desplaçament horitzontal del dit, el lector pot canviar de secció i consultar-les totes, com si passés una pàgina. I un cop dins d´una notícia també es pot utilitzar aquest sistema per accedir a la següent informació. Ja no cal passar pel menú superior. Movent el dit per la pantalla d'esquerra a dreta es pot saltar a nous continguts i fer una ullada ràpida a les diferents seccions.

La presentació de les notícies a la portada del web també ha canviat. A la part superior trobarà la informació més destacada del moment. Seguidament, podrà llegir informacions agrupades per temàtiques i accedir als serveis.