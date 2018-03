Twitter pretén que tots els seus perfils puguin ser verificats

Twitter pretén habilitar de nou el seu sistema de verificació de perfils i facilitar el seu accés a tots els usuaris de la plataforma. No obstant això, la xarxa social buscarà noves vies per convertir el procés en una validació de credibilitat, sense que la companyia s'hagi d'aplicar un biaix a l'hora d'assignar aquesta etiqueta.

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, ha ofert un directe a través de Periscope on ha avançat que la xarxa social preveu reprendre el seu sistema de verificacions de perfils, que va suspendre el passat mes de novembre, després de la validació de comptes d'activistes de la ultradreta nord-americana, després d'haver obert la sol·licitud de verificació a tots els usuaris.

En la seva retransmissió, Dorsey ha declarat que la seva "intenció" és obrir la verificació "a tot el món". No obstant això, el directiu ha explicat que pretén canviar la mecànica del procés, perquè les persones puguin verificar "més fets sobre si mateixes", sense que sigui la plataforma l'encarregada de "jutjar o implicar algun biaix" en el procés.



Percepció errònia



La verificació de perfils de Twitter, representada gràficament amb una icona d'un 'tic' blau, ha estat tradicionalment relacionada com una mostra de suport per part de la companyia de 'microblogging'.

No obstant això, el director de producte, David Gasca, ha negat aquesta intenció en el mateix directe, on ha reconegut que el principal "problema" és que aquesta etiqueta va ser originalment atorgada a figures públiques i famosos, de manera que tenia un "estatus" associat.

Davant d'aquesta sensació de suposada "credibilitat" i suport per part de Twitter, Gasca ha afirmat que no és "per a res" el que significa aquesta etiqueta, tot i que no ha detallat què és el que significa el 'tic' blau.