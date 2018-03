Com puc evitar que WhatsApp guardi totes les fotos i vídeos automàticament?

WhatsApp és una eina fonamental en el nostre dia a dia. Clau per comunicar-nos i per estar al dia de les notícies, fotos i vídeos virals. Tots estem ficats en algun grup a través del qual ens bombardegen amb tot tipus de contingut viral que amb el temps s'acumula a la memòria del telèfon intel·ligent i ens deixa sense espai.

Aquests continguts queden guardats per defecte en la memòria del mòbil. Les imatges, quan estem connectats a les dades mòbils, i fotos, vídeos, àudios i documents amb xarxa Wi-Fi. Però hi ha una forma d'evitar-ho. Per a això cal fer alguns canvis en la configuració de WhatsApp. Para atenció a com es desactiva el desament automàtic per estalviar memòria i dades al terminal.



A Android



Per desactivar la descàrrega automàtica cal entrar al menú de WhatsApp (els tres punts verticals que apareixen a dalt a la dreta). Entrem a Característiques / Dades d'emmagatzematge i a l'apartat de 'Descàrrega automàtica' desactivem els tipus d'arxius que no ens interessen a 'Connectat a dades mòbils' i 'Connectat a Wi-Fi'.

WhatsApp deixarà així de descarregar i guardar al mòbil de forma automàtica tots els fitxers multimèdia que ens envien i no malgastem dades. Quan vulguem guardar contingut a la memòria del mòbil que ens interessi, haurem de donar-li a descarregar a cada fotografia, vídeo, àudio o document.



A iPhone



En els mòbils equipats amb sistema operatiu iOS també es pot desactivar la descàrrega automàtica d'arxius. El procediment és el següent: obrim el menú configuració de WhatsApp (situat a la part inferior dreta) i tot seguit cliquem a 'Dades i emmagatzematge'.

Aquí apareixen les opcions de descàrrega automàtica multimèdia. Obrim de forma individual cada element i ens apareixen tres opcions: 'Mai', 'Wi-Fi', i 'Wi-Fi i dades mòbils'. La descàrrega automàtica queda desactivada en punxar a 'Mai'.